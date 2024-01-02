Студія Вашингтон. Побажання Україні від мешканців і гостей Вашингтона
Сьогодні в Студії Вашингтон. 2024 тільки почався, а світові лідери вже зробили гучні заяви, які формуватимуть рік прийдешній. Голос Америки розпитав мешканців та гостей Вашингтона про їхнє ставлення до нової фінансової допомоги Україні, а також про їхні побажання українцям у новому році.
Випуски
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грудень 30, 2023
Студія Вашингтон
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грудень 28, 2023
Студія Вашингтон. Майбутнє американської підтримки України у 2024-му
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грудень 27, 2023
Студія Вашингтон. Деталі про “Новочеркаськ” й інші частини фронту
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грудень 26, 2023
Студія Вашингтон. Як українці у США відзначають Різдво
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грудень 23, 2023
Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів