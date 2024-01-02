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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Побажання Україні від мешканців і гостей Вашингтона

Студія Вашингтон. Побажання Україні від мешканців і гостей Вашингтона
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Студія Вашингтон. Побажання Україні від мешканців і гостей Вашингтона

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 2024 тільки почався, а світові лідери вже зробили гучні заяви, які формуватимуть рік прийдешній. Голос Америки розпитав мешканців та гостей Вашингтона про їхнє ставлення до нової фінансової допомоги Україні, а також про їхні побажання українцям у новому році.

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