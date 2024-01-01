Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Time. Байден назвав допомогу Україні серед головних досягнень 2023

Час-Time. Байден назвав допомогу Україні серед головних досягнень 2023
Embed
Час-Time. Байден назвав допомогу Україні серед головних досягнень 2023

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Time. Президент США Джо Байден назвав допомогу Україні одним з головних досягнень своєї адміністрації у 2023-му і закликав американців продовжувати надавати Україні підтримку в 2024-му. Американці готові допомагати Україні у 2024 році: неформальне опитування на вулицях Вашингтона. Військова підтримка України: чого очікувати від США цього року. "Він віддав все для України": пам'яті українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус".

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG