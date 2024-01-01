Час-Time. Байден назвав допомогу Україні серед головних досягнень 2023

В ефірі Час-Time. Президент США Джо Байден назвав допомогу Україні одним з головних досягнень своєї адміністрації у 2023-му і закликав американців продовжувати надавати Україні підтримку в 2024-му. Американці готові допомагати Україні у 2024 році: неформальне опитування на вулицях Вашингтона. Військова підтримка України: чого очікувати від США цього року. "Він віддав все для України": пам'яті українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус".