Брифінг. Масована атака на Україну. Як реагують у США та Європі?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Як у США та Європі реагують на одну з найбільших атак Росії на Україну? Як відбуваються операції порятунку в українських містах? І чому вже другий штат відсторонив Дональда Трампа від участі в праймеріз? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.