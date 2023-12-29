"НАТО пильнує" - Столтенберг про інцидент з ракетою в Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив інцидент з ракетою з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Столтенберг висловив солідарність з Польщею і запевнив - НАТО слідкує за ситуацією і контактуватиме з польським урядом "під час встановлення фактів".

"НАТО пильнує", - запевнив голова Альянсу в твіті.

Президент США Джо Байден слідкує за цим питанням. Про це повідомив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.



Салліван поспілкувався з головою Бюро національної безпеки Яцеком Сєвєрою і запропонував Польщі технічну допомогу США.

У п’ятницю польські посадовці повідомили, що невідомий повітряний об’єкт увійшов з боку України у повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що "все свідчить, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Ми слідкували за нею на радарах, як і союзники (по НАТО - ред.)"

Сили оборони повідомили, що радари НАТО та сил оборони Польщі підтвердили, що об'єкт вийшов із повітряного простору Польщі через три хвилини.

Інцидент стався під час однієї з найбільших атак Росії проти України з початку вторгнення.

В Україні вказують, що інцидент в Польщі є ще одним сигналом, що потрібно посилити протиповітряний захист в Україні.

Речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив ЗМІ в п'ятницю: "Ворог атакує наші прикордонні території, зокрема і на заході, тому таке можливо. Це ще один сигнал для наших партнерів, що Україну потрібно посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою, захистили себе і таким чином захистили і їх".

Раніше у листопаді 2022 року українська ракета влучила в польське село Пшеводов на півдні Польщі в результаті інциденту, який викликав побоювання, що війна в Україні перекинеться за кордон.

У квітні в лісі поблизу села Замосць поблизу міста Бидгощ на півночі було знайдено військовий об’єкт. Пізніше стало відомо, що це російська ракета.

Польські офіційні особи заявили, що екстрені служби, включаючи поліцію та добровольчі армійські загони, обстежують територію, але неясно, чи впав об’єкт на територію Польщі. Повідомлень про постраждалих немає.

Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав засідання з керівниками армії та служб безпеки.



В статті використано матеріали Reuters.