Студія Вашингтон. Естонські військові готуються до російської загрози

Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії. Під час свого візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, наступними мішенями Кремля можуть стати країни Балтії. Керівниця мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирослава Гонгадзе відвідала естонську військову базу, де американські та естонські війська розширюють можливості для протистояння потенційним агресорам.