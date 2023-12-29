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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Естонські військові готуються до російської загрози

Студія Вашингтон. Естонські військові готуються до російської загрози
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Студія Вашингтон. Естонські військові готуються до російської загрози

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї українській армії. Під час свого візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, наступними мішенями Кремля можуть стати країни Балтії. Керівниця мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирослава Гонгадзе відвідала естонську військову базу, де американські та естонські війська розширюють можливості для протистояння потенційним агресорам.

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