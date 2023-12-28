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Час-Time. Мобілізація в Україні. Тренування пілотів на F-16

Час-Time. Мобілізація в Україні. Тренування пілотів на F-16
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Час-Time. Мобілізація в Україні. Тренування пілотів на F-16

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У Британії перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16, очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет американської військової допомоги для України. Україні не обійтись без додаткової мобілізації, – вважає український військовий експерт та старший аналітик українського благодійного фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков. «Ми українці, а не росіяни, і Росія не зможе зробити з нас росіян»: репортаж з позицій українських протитанкістів. Репортаж з Естонської військової бази. Хмельничанка Алла Учик, народна майстриня України, з початку повномасштабної війни продала понад 200 прикрас.

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