Час-Time. Мобілізація в Україні. Тренування пілотів на F-16
У Британії перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16, очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році пакет американської військової допомоги для України. Україні не обійтись без додаткової мобілізації, – вважає український військовий експерт та старший аналітик українського благодійного фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков. «Ми українці, а не росіяни, і Росія не зможе зробити з нас росіян»: репортаж з позицій українських протитанкістів. Репортаж з Естонської військової бази. Хмельничанка Алла Учик, народна майстриня України, з початку повномасштабної війни продала понад 200 прикрас.
Випуски
-
грудень 27, 2023
Час-Time. Конгрес не планує продовжувати ленд-ліз для України у 2024
-
грудень 26, 2023
Час-Time. Знищення “Новочеркаська”: усе, що треба знати
-
грудень 25, 2023
Час-Time. Україна знову відзначає Різдво 25 грудня
-
грудень 22, 2023
Час-Time. США наклали чергові санкції на Росію
-
грудень 21, 2023
Час-Time. Білий дім висловив співчуття родинам загиблих у Празі
-
грудень 20, 2023
Час-Time. Підсумки 2023 у США: Перспективи для України