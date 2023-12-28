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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Майбутнє американської підтримки України у 2024-му

Студія Вашингтон. Майбутнє американської підтримки України у 2024-му
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Студія Вашингтон. Майбутнє американської підтримки України у 2024-му

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Сьогодні в Студії Вашингтон. В останні робочі дні цього року, Конгрес Сполучених Штатів вирішив відкласти погодження нової допомоги Україні на наступний рік. Також законодавці не продовжили дію закону ленд-лізу для України. Яким буде майбутнє американської підтримки України у 2024-му році? Та чи існує план “Б” для додаткового фінансування?

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