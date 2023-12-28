Студія Вашингтон. Майбутнє американської підтримки України у 2024-му
Сьогодні в Студії Вашингтон. В останні робочі дні цього року, Конгрес Сполучених Штатів вирішив відкласти погодження нової допомоги Україні на наступний рік. Також законодавці не продовжили дію закону ленд-лізу для України. Яким буде майбутнє американської підтримки України у 2024-му році? Та чи існує план “Б” для додаткового фінансування?
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грудень 26, 2023
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грудень 23, 2023
Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів
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грудень 22, 2023
Студія Вашингтон. Доля української економіки без західної допомоги
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грудень 21, 2023
Студія Вашингтон. Допомога Україні від Конгресу: коли чекати
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