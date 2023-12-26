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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. "Новочеркаськ" затонув. Реакція західних ЗМІ на атаку ЗСУ

Брифінг. "Новочеркаськ" затонув. Реакція західних ЗМІ на атаку ЗСУ
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Брифінг. "Новочеркаськ" затонув. Реакція західних ЗМІ на атаку ЗСУ

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Як західні ЗМІ та оглядачі реагують на атаку на російський корабель "Новочеркаськ"? Як змінилася думка американців щодо підтримки Києва? І які пропозиції висувають щодо врегулювання війни Ізраїлю та ХАМАСу? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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