Брифінг. "Новочеркаськ" затонув. Реакція західних ЗМІ на атаку ЗСУ

Брифінг Голосу Америки – наживо. Як західні ЗМІ та оглядачі реагують на атаку на російський корабель "Новочеркаськ"? Як змінилася думка американців щодо підтримки Києва? І які пропозиції висувають щодо врегулювання війни Ізраїлю та ХАМАСу? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.