Студія Вашингтон. Як українці у США відзначають Різдво

Випуски
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грудень 23, 2023
Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів
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грудень 22, 2023
Студія Вашингтон. Доля української економіки без західної допомоги
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грудень 21, 2023
Студія Вашингтон. Допомога Україні від Конгресу: коли чекати
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грудень 20, 2023
Студія Вашингтон. Допомога Україні: Сенаторам "потрібно більше часу"
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грудень 19, 2023
Студія Вашингтон. Блінкен закликає схвалити фінансування для України
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грудень 16, 2023
Студія Вашингтон.Як на законодавців у США вплинув візит Зеленського?