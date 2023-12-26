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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як українці у США відзначають Різдво

Студія Вашингтон. Як українці у США відзначають Різдво
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Студія Вашингтон. Як українці у США відзначають Різдво

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Із різдвяними побажаннями до українців звернулися в посольстві США у Києві, побажавши провести цю зиму в теплі та тиші. Разом з американцями цьогоріч Різдво відзначає і українська громада у США.

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