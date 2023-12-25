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Час-Time

Час-Time. Україна знову відзначає Різдво 25 грудня

Час-Time. Україна знову відзначає Різдво 25 грудня
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Час-Time. Україна знову відзначає Різдво 25 грудня

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В ефірі Час-Time. Після понад столітньої перерви Україна знову відзначає Різдво 25 грудня, повертаючись до попередніх традицій. Як українська громада у США відзначає Різдво. У школі українознавства у Брукліні влаштували святковий Вертеп. Історичне українське Різдво: репортаж зі Львова. Трамп дискваліфікований від участі у праймеріз в Колорадо: які наслідки це може мати? Пояснює професор політології. Кав’ярня за 20 км від фронту: як подружжя відкрило власну справу.

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