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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів

Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів
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Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден підписав указ про додаткові обмеження проти компаній, які допомагають Росії купувати товари військового призначення в обхід санкцій. Про це повідомляє Білий дім. Агресивна поведінка Росії та Білорусі у Східній Європі змусила сусідні країни, такі як Естонія, значно посилити безпеку своїх кордонів. Керівниця служби Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе побувала на кордоні Естонії з Росією і розповість як Естонія готується до можливого вторгнення.

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