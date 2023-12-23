Студія Вашингтон. У Європі посилюють безпеку кордонів
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден підписав указ про додаткові обмеження проти компаній, які допомагають Росії купувати товари військового призначення в обхід санкцій. Про це повідомляє Білий дім. Агресивна поведінка Росії та Білорусі у Східній Європі змусила сусідні країни, такі як Естонія, значно посилити безпеку своїх кордонів. Керівниця служби Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе побувала на кордоні Естонії з Росією і розповість як Естонія готується до можливого вторгнення.
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