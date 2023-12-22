Час-Time. США наклали чергові санкції на Росію

В ефірі Час-Time. Президент США Джо Байден підписав указ про додаткові обмеження проти компаній, які допомагають Росії купувати товари військового призначення в обхід санкцій. Про це повідомляє Білий дім. Пресслужба командування Повітряних сил України повідомляє, що ЗСУ знищили три російські винищувачі - бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку. Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Агресивна поведінка Росії та Білорусі у Східній Європі змусила сусідні країни, такі як Естонія, значно посилити безпеку своїх кордонів. Індія Гікс — родичка британського короля приїжджає до України, аби особисто супроводжувати доставку гуманітарної допомоги. З початку повномасштабного вторгнення до Молдови переїхало понад 100 тисяч українців. Кожен щось для перемоги - таке гасло в художниці-аматорки Ірини Шаменко, яка малює ялинкові прикраси, а вторговані кошти передає на українську армію. Як створюються різдвяні іграшки - бачили Іванна Підборська та В’ячеслав Філюшкін.