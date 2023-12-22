Студія Вашингтон. Доля української економіки без західної допомоги
Сьогодні у Студії Вашингтон. Європейський союз передав Києву останній транш макрофінансової допомоги 1,5 мільярди євро. До розгляду питання фінансування для України ЄС повернеться вже у січні наступного року. Таким чином, допомога для України на наступний рік не затверджена досі ні в Європі, ні у США. Як довго протримається українська економіка без великих фінансових пакетів допомоги від донорів? І як це вплине на життя людей?
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