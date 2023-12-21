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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Як долати вето Орбана в ЄС?

Брифінг. Як долати вето Орбана в ЄС?
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Брифінг. Як долати вето Орбана в ЄС?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Київ отримав транш фінансової допомоги від ЄС – чи продовжиться ця підтримка? Як Україні надалі долати вето Орбана в ЄС – розмова із Дмитром Тужанським. І як у США реагують на рішення суду Колорадо щодо Трампа? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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