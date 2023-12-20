Час-Time. Підсумки 2023 у США: Перспективи для України

В ефірі Час-Time. Про результати 2023 року, а також перспективи прийдешнього року Блінкен розповів на підсумковій пресконференції. Що говорили про Україну? Коли Конгрес розгляне надання допомоги Україні. Трамп дискваліфікований від участі у праймеріз в Колорадо. Наслідки. Свобода слова: чи є вона в Україні під час війни. Щедрик та синьо-жовті ліхтарі: у Нью-Йорку нагадали про викрадених українських дітей.