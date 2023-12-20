Брифінг. Суд Колорадо відсторонив Трампа від праймеріз: що далі?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Суд в Колорадо заборонив Дональду Трампу брати учать в праймеріз – що це означає? Конгрес таки не розгляне допомогу для України до кінця року – чому? І як у США реагують на прес-конференцію Зеленського? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.