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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Суд Колорадо відсторонив Трампа від праймеріз: що далі?

Брифінг. Суд Колорадо відсторонив Трампа від праймеріз: що далі?
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Брифінг. Суд Колорадо відсторонив Трампа від праймеріз: що далі?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Суд в Колорадо заборонив Дональду Трампу брати учать в праймеріз – що це означає? Конгрес таки не розгляне допомогу для України до кінця року – чому? І як у США реагують на прес-конференцію Зеленського? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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