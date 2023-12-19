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Час-Time

Час-Time. Від Конгресу залежить подальша допомога Києву – Держдеп

Час-Time. Від Конгресу залежить подальша допомога Києву – Держдеп
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Час-Time. Від Конгресу залежить подальша допомога Києву – Держдеп

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В ефірі Час-Time. Сенат заявляє, що їм потрібно більше часу. Чи погодять допомогу Україні у січні 2024-го? У Генасамблеї ООН збираються розглянути нову резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. У Держдепі США прокоментували слова Володимира Зеленського щодо впевненості в американській підтримці. Група американських студентів створила проєкт із відбудови українського міста Ізюм

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