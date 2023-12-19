Час-Time. Від Конгресу залежить подальша допомога Києву – Держдеп
В ефірі Час-Time. Сенат заявляє, що їм потрібно більше часу. Чи погодять допомогу Україні у січні 2024-го? У Генасамблеї ООН збираються розглянути нову резолюцію щодо порушення прав людини у Криму. У Держдепі США прокоментували слова Володимира Зеленського щодо впевненості в американській підтримці. Група американських студентів створила проєкт із відбудови українського міста Ізюм
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грудень 18, 2023
Час-Time. У США залишилося коштів лише на 1 пакет допомоги Україні
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грудень 15, 2023
Час-Time. Сенатори-демократи готові працювати далі
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грудень 14, 2023
Час-Time. Рішення ЄС щодо України. Що далі?
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грудень 13, 2023
Час-Time. Що кажуть про візит Зеленського до США?
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грудень 12, 2023
Час-Time. Зеленський в Білому домі й Конгресі. Деталі
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грудень 11, 2023
Час-Time. Зеленський у США. Подробиці від Голосу Америки