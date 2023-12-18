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Час-Time

Час-Time. У США залишилося коштів лише на 1 пакет допомоги Україні

Час-Time. У США залишилося коштів лише на 1 пакет допомоги Україні
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Час-Time. У США залишилося коштів лише на 1 пакет допомоги Україні

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В ефірі Час-Time. США зможуть виділити Україні лише іще один пакет допомоги до кінця року - лист заступника міністра оборони США до Конгресу. Держсекретар США: "Історія Фінляндії служить нагадуванням про те, чому так важливо, щоб ми всі продовжували підтримувати Україну".

Угода про оборонну співпрацю між США і Фінляндією: що це означає, і чому саме зараз? Молдова прийняла найбільше українських перселенців на душу населення: як їх приймають. Журналісти телеканалу «Суспільне» встановили особу російського військового, який майже місяць утримував у підвалі понад 300 мешканців Ягідного Чернігівської області. Історія відомого українського кікбоксера, який загинув, захищаючи Україну.

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