Брифінг. Деталі російської кампанії проти України на TikTok

Брифінг Голосу Америки - наживо. Як тисячі ботів у TikTok генерували фейки про корупцію в уряді України, аби зменшити підтримку Києва на Заході - деталі розслідування від BBC. США та Фінляндія посилюють військову співпрацю на тлі провокацій з боку Росії. Включення із Гельсінкі і Варшави. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.