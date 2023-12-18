Брифінг. Деталі російської кампанії проти України на TikTok
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як тисячі ботів у TikTok генерували фейки про корупцію в уряді України, аби зменшити підтримку Києва на Заході - деталі розслідування від BBC. США та Фінляндія посилюють військову співпрацю на тлі провокацій з боку Росії. Включення із Гельсінкі і Варшави. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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