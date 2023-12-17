Папа Римський назвав тероризмом напади на цивільних у Газі

Папа Римський Франциск виступив із закликом припинити "тероризм" війни та засудив військовий напад Ізраїлю на католицьку парафію Святого Сімейства в Газі, в результаті якого було вбито двох християнок і знищено монастир Місіонерів милосердя, повідомляє Vatican News.

Під час недільної молитви Папа сказав, що продовжує отримувати тривожні новини з Гази, де "беззбройні цивільні є об’єктами бомбардувань і обстрілів".

Папа Римський засудив напад на комплекс католицької парафії, "де немає терористів, а сім’ї, діти, хворі та люди з обмеженими можливостями, черниці".

"Дехто каже: "Це тероризм. Це війна". Так, це війна. Це тероризм", - сказав він.

У своїй молитві Папа Франциск також згадав Україну.

"Не забуваймо наших братів і сестер, які страждають від війни: в Україні, в Палестині та Ізраїлі та в інших зонах конфлікту", – сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в неділю, що її працівники взяли участь у медичній місії ООН до лікарні Шифа на півночі Гази в суботу. За словами ВООЗ, установа "мінімально функціональна", в ній працює "лише кілька лікарів і кілька медсестер, а також 70 волонтерів". У ВООЗ заявили, що "десятки тисяч переміщених осіб" знайшли притулок у будівлях і на території лікарні.

Тим часом ізраїльські військові заявили в неділю, що їхні війська в Джабалії знайшли у дитячій спальні вхід до тунелів ХАМАСу, визнаного у США та інших країнах світу терористичним угрупованням. Відео знахідки опублікували в мережі.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час телевізійної пресконференції в суботу назвав війну між Ізраїлем і ХАМАСом екзистенційною війною, яку необхідно вести до перемоги, попри тиск і витрати, додавши, що Газа буде демілітаризована і під контролем сил безпеки Ізраїлю.