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Папа Римський назвав тероризмом напади на цивільних у Газі

  • Голос Америки
Папа Римський Франциск, архівне фото
Папа Римський Франциск, архівне фото

Папа Римський Франциск виступив із закликом припинити "тероризм" війни та засудив військовий напад Ізраїлю на католицьку парафію Святого Сімейства в Газі, в результаті якого було вбито двох християнок і знищено монастир Місіонерів милосердя, повідомляє Vatican News.

Під час недільної молитви Папа сказав, що продовжує отримувати тривожні новини з Гази, де "беззбройні цивільні є об’єктами бомбардувань і обстрілів".

Папа Римський засудив напад на комплекс католицької парафії, "де немає терористів, а сім’ї, діти, хворі та люди з обмеженими можливостями, черниці".

"Дехто каже: "Це тероризм. Це війна". Так, це війна. Це тероризм", - сказав він.

У своїй молитві Папа Франциск також згадав Україну.

"Не забуваймо наших братів і сестер, які страждають від війни: в Україні, в Палестині та Ізраїлі та в інших зонах конфлікту", – сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в неділю, що її працівники взяли участь у медичній місії ООН до лікарні Шифа на півночі Гази в суботу. За словами ВООЗ, установа "мінімально функціональна", в ній працює "лише кілька лікарів і кілька медсестер, а також 70 волонтерів". У ВООЗ заявили, що "десятки тисяч переміщених осіб" знайшли притулок у будівлях і на території лікарні.

Тим часом ізраїльські військові заявили в неділю, що їхні війська в Джабалії знайшли у дитячій спальні вхід до тунелів ХАМАСу, визнаного у США та інших країнах світу терористичним угрупованням. Відео знахідки опублікували в мережі.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час телевізійної пресконференції в суботу назвав війну між Ізраїлем і ХАМАСом екзистенційною війною, яку необхідно вести до перемоги, попри тиск і витрати, додавши, що Газа буде демілітаризована і під контролем сил безпеки Ізраїлю.

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Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?
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Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?

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Голосу Америки Українською – 74 роки. А хто перший очільник?

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