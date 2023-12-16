Студія Вашингтон.Як на законодавців у США вплинув візит Зеленського?
Сьогодні в Студії Вашингтон. У четвер лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, заявив, що сенатори не підуть на канікули та продовжать працювати над питаннями міграційного законодавства та кордону США. Саме від останнього зараз залежить пакет допомоги Україні. Так Шумер заявив, що вже наступного тижня він очікує голосування за пакет допомоги Україні та іншим партнерам. Законопроєкт має бути погоджений в обох палатах, як в Сенаті, так і в Палаті представників. Але останні вже учора пішли у відпустку. Що означають ці новини для пакету допомоги Україні та як на законодавців вплинув візит Зеленського?
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