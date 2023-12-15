Час-Time. Сенатори-демократи готові працювати далі

В ефірі Час-Time. Лідери Європейського Союзу назвали історичним досягненням рішення відкрити шлях до переговорів з Україною та Молдовою про вступ в ЄС і висловлюють сподівання, що через кілька тижнів також затвердять кількарічну програму фінансової підтримки України в умовах російської війни. Передача Україні частини заморожених російських активів – одне з питань саміту лідерів ЄС. У четвер лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що сенатори не підуть на канікули та продовжать працювати над питаннями міграційного законодавства та кордону США — що означають ці новини для пакета допомоги Україні? На тлі політичних дебатів у Конгресі щодо майбутнього допомоги Україні до Вашингтона приїхав відомий французький філософ та публіцист Бернар-Анрі Леві, який привіз для показу новий документальний фільм "Героям Слава".