Брифінг. Що буде із фінансуванням для України від ЄС і США?
Брифінг Голосу Америки – наживо. Палата Представників пішла у відпустку без схвалення допомоги Україні, але Сенат обіцяє працювати наступного тижня. Лідери ЄС ухвалили історичне рішення про початок переговорів про вступ України, але не погодили фінансування програми довгострокової підтримки. Що далі? Пояснюємо в деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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