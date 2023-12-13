Час-Time. Що кажуть про візит Зеленського до США?

В ефірі Час-Time: Яких результатів очікувати від візиту президента Зеленського до Вашингтона. Як на подальшу підтримку Києва впливає президентська виборча кампанія у США і що про це думають самі американці. Чому дехто у Вашингтоні закликає Україну йти на переговори з Росією. Республіканці у Палаті представників планують голосувати за формальний початок розслідування щодо імпічменту президенту Джо Байдену. У Дубаї завершилась світова кліматична конференція COP28 – головне. Венесуела і Гаяна готуються до війни. До чого тут Путін?