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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Зеленський зустрівся з Байденом. Подробиці

Студія Вашингтон. Зеленський зустрівся з Байденом. Подробиці
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Студія Вашингтон. Зеленський зустрівся з Байденом. Подробиці

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перед зустріччю американський президент оголосив, що він щойно підписав новий пакет військової допомоги Україні у 200 мільйонів доларів. Пентагон може включити туди боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети й системи Джавелін.

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