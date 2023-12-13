Студія Вашингтон. Зеленський зустрівся з Байденом. Подробиці

Сьогодні в Студії Вашингтон. Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перед зустріччю американський президент оголосив, що він щойно підписав новий пакет військової допомоги Україні у 200 мільйонів доларів. Пентагон може включити туди боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети й системи Джавелін.