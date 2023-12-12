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Час-Time

Час-Time. Зеленський в Білому домі й Конгресі. Деталі

Час-Time. Зеленський в Білому домі й Конгресі. Деталі
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Час-Time. Зеленський в Білому домі й Конгресі. Деталі

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В ефірі Час-Time. Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Американський уряд може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. 900$ млн - МВФ надасть Україні новий кредитний транш. Результати візиту Зеленського до Конгресу. Підсумки засідання Ради Безпеки ООН, скликане Росією. Дональд Туск - новий прем’єр Польщі. Що це означає для України? Історії 3-х жінок-переселенок, які почали життя спочатку в Одесі

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