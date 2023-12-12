Час-Time. Зеленський в Білому домі й Конгресі. Деталі

В ефірі Час-Time. Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Американський уряд може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. 900$ млн - МВФ надасть Україні новий кредитний транш. Результати візиту Зеленського до Конгресу. Підсумки засідання Ради Безпеки ООН, скликане Росією. Дональд Туск - новий прем’єр Польщі. Що це означає для України? Історії 3-х жінок-переселенок, які почали життя спочатку в Одесі