Час-Time. Зеленський в Білому домі й Конгресі. Деталі
В ефірі Час-Time. Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом. Американський уряд може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. 900$ млн - МВФ надасть Україні новий кредитний транш. Результати візиту Зеленського до Конгресу. Підсумки засідання Ради Безпеки ООН, скликане Росією. Дональд Туск - новий прем’єр Польщі. Що це означає для України? Історії 3-х жінок-переселенок, які почали життя спочатку в Одесі
Випуски
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грудень 11, 2023
Час-Time. Зеленський у США. Подробиці від Голосу Америки
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грудень 08, 2023
Росії нікому скаржитися на передачу її заморожених активів. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 06, 2023
Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ
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грудень 05, 2023
Посадовці США, України просять Конгрес затвердити допомогу. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 04, 2023
Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ