Брифінг. Зеленський у Конгресі США: усі деталі перемовин.

Брифінг Голосу Америки - наживо. Президент України Володимир Зеленський веде переговори із лідерами Конгресу. Чи зможе він змінити думку республіканських законодавців про допомогу Україні? Деталі із Капітолійського пагорба. Якими результатами завершився перший день візиту? Підбиваємо підсумки. Що означає для України повернення до влади у Польщі Дональда Туска. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.