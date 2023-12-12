Студія Вашингтон. Зеленський – з візитом у Вашингтоні
Сьогодні в Студії Вашингтон. У Вашингтоні розпочався робочий візит президента України Володимира Зеленського. Це вже його третій приїзд до США від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу президент приїхав на запрошення Джо Байдена у вирішальний для України час, оскільки обговорення угоди про додаткове фінансування для України в Конгресі зайшло в глухий кут.
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