Час-Time. Зеленський у США. Подробиці від Голосу Америки
В ефірі Час-Time. У Вашингтоні розпочався робочий візит президента України. Президент України та Ллойд Остін виступили у вашингтонському Університеті національної оборони. Володимир Зеленський зустрінеться з главою Білого дому та лідерами Конгресу. На тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України, союзники Орбана проводять у США антиукраїнський захід. Перемога ультраправої партії у Нідерландах та майбутнє підтримки України. Багатодітна мама з Луганської області, вчителька з Херсонщини та успішна менеджерка з Херсона: історії жінок, які знайшли притулок в Одесі. У Нью-Йорку з’явилося чергове нагадування світу про війну в Україні - майже 20-метровий мурал.
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