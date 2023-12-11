Час-Time. Зеленський у США. Подробиці від Голосу Америки

В ефірі Час-Time. У Вашингтоні розпочався робочий візит президента України. Президент України та Ллойд Остін виступили у вашингтонському Університеті національної оборони. Володимир Зеленський зустрінеться з главою Білого дому та лідерами Конгресу. На тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутнього України, союзники Орбана проводять у США антиукраїнський захід. Перемога ультраправої партії у Нідерландах та майбутнє підтримки України. Багатодітна мама з Луганської області, вчителька з Херсонщини та успішна менеджерка з Херсона: історії жінок, які знайшли притулок в Одесі. У Нью-Йорку з’явилося чергове нагадування світу про війну в Україні - майже 20-метровий мурал.