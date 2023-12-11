Брифінг. Зеленський – у Вашингтоні. Чи зможе переконати Конгрес?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Президент України Володимир Зеленський розпочинає дводенний візит до Вашингтона. Чи зможе він переконати Конгрес схвалити критично важливе фінансування для України? Міністри закордонних справ країн ЄС збираються у Брюсселі. Чи зможуть союзники подолати опозицію Угорщини щодо допомоги Україні й питання розширення? The Guardian повідомляє, що союзники Віктора Орбана проводять антиукраїнську кампанію у Вашингтоні. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.