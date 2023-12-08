Росії нікому скаржитися на передачу її заморожених активів. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Білий дім наголосив на важливості підтримки України для національних інтересів Сполучених Штатів та всіх союзників США у Європі. У Вашингтоні пройшов Аспенський безпековий форум. Україна стала заручником внутрішньо політичної суперечки у США. У Києві відбулася перша зустріч Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених до Російської Федерації. "Немає такого суду, де Росія могла б оскаржити передачу своїх заморожених активів Україні”, — заявив вашингтонський адвокат, спеціаліст у міжнародному праві, Поль Райклер. За оцінкою Світового Банку, на відновлення України потрібно понад 400 мільярдів доларів США, лише за перший рік війни. У Львові монахи греко-католицького чернечого згромадження салезіян створили футбольний клуб гравцями якого є військові-ветерани. Перша галерея українського та східноєвропейського мистецтва у Маямі. 20-метровий мурал, який нагадує про війну в Україні з’явився у Нью-Йорку.
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