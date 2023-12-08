Посольство США в Багдаді атаковано мінометними обстрілами. Жертв немає

Приблизно сім мінометних снарядів впали на територію комплексу посольства США в Багдаді під час атаки вранці в п'ятницю, повідомив агентству Reuters представник американських військових, що, здається, є одним з найбільших нападів на посольство за останній час.

Цей випадок став першим обстрілом посольства США в Іраку більш ніж за рік, очевидно розширивши коло цілей після десятків атак на військові бази, де розміщені сили США в Іраку та Сирії з середини жовтня.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність, але попередні атаки на американські сили були здійснені пов’язаними з Іраном бойовиками, які атакують сили, пов'язані зі США в Сирії та Іраку через підтримку Вашингтоном Ізраїлю у війні в Газі.

Посадовець Пентагону США на умовах анонімності додав, що напад завдав дуже незначних збитків, але ніхто не постраждав.

Вибухи пролунали біля посольства в центрі столиці в п'ятницю близько 4 години ранку (01:00 за київським часом). Увімкнулися сирени, які закликали людей сховатися.

Державні ЗМІ повідомили, що напад завдав шкоди штаб-квартирі служби безпеки Іраку.

Військовий чиновник США додав, що авіабаза Айн аль-Асад, на якій розташовані американські та інші міжнародні сили в західному Іраку, також була обстріляна, але снаряди не впали на базу.

Шейх Алі Дамуш, високопосадовець ліванського угруповання "Хезболла", заявив у п'ятничній проповіді, що напади груп, пов'язаних з Іраном, на Близькому Сході мають на меті застосувати тиск для припинення наступу Ізраїлю в Секторі Гази. Він не говорив конкретно про напад у п'ятницю.

Відповідальність за десятки нападів на американські війська в Іраку та Сирії взяла група шиїтських мусульманських бойовиків, пов’язаних з Іраном, які діють під прапором Ісламського опору в Іраку.

США відповіли серією ударів, у результаті яких загинули щонайменше 15 бойовиків в Іраку та до семи в Сирії.

"АКТИ ТЕРОРИЗМУ"

Ці напади становлять виклик для прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані, який пообіцяв захищати іноземні представництва та використовувати крихку стабільність, щоб зосередитися на економіці та судитися з іноземними інвестиціями, зокрема зі Сполучених Штатів.

Судані наказав службам безпеки переслідувати злочинців, описуючи їх як "некеровані, беззаконні групи, які жодним чином не представляють волю іракського народу", - йдеться в заяві його офісу.

Він також сказав, що підрив стабільності, репутації Іраку та напади на місця, які Ірак зобов'язався захищати, є актами тероризму.

Представник посольства США закликав уряд Іраку зробити все, що в його силах, щоб захистити дипломатичний і коаліційний персонал і об'єкти.

"Ми повторюємо, що залишаємо за собою право на самооборону та захист нашого персоналу в будь-якій точці світу", - сказав він.

Окрім дипломатичного персоналу в Іраку, Сполучені Штати мають близько 2500 військовослужбовців у країні, щоб консультувати та допомагати місцевим силам, які намагаються запобігти відродженню «Ісламської держави», яка у 2014 році захопила значні території обох країн, перш ніж бути арештованою. переможений.

Приєднані до Ірану хусити вели вогонь по Ізраїлю та кораблях у Червоному морі в рамках кампанії, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку палестинців. Військові кораблі США збили кілька їхніх снарядів.