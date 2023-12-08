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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Як Кемерон переконував Конгрес продовжити підтримку України

Брифінг. Як Кемерон переконував Конгрес продовжити підтримку України
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Брифінг. Як Кемерон переконував Конгрес продовжити підтримку України

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон розповів про те, як він переконував американських законодавців, чому необхідно продовжити підтримку України. Аспенський безпековий форум у Вашингтоні – головні ідеї про майбутню допомогу Києву. Як повернути викрадених Росією українських дітей – розмова із дослідником Джорджтаунського університету. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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