Брифінг. Як Кемерон переконував Конгрес продовжити підтримку України

Брифінг Голосу Америки – наживо. Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон розповів про те, як він переконував американських законодавців, чому необхідно продовжити підтримку України. Аспенський безпековий форум у Вашингтоні – головні ідеї про майбутню допомогу Києву. Як повернути викрадених Росією українських дітей – розмова із дослідником Джорджтаунського університету. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.