США хотіли б, щоб Росія була змушена обирати між перемовинами на умовах Києва та протистоянням із могутньою Україною

До кінця 2024 року Сполучені Штати хотіли б бачити ситуацію, коли Росія постане перед "складним стратегічним вибором".



Це вибір між перемовинами на умовах України, захисту суверенітету та територіальної цілісності, та протистоянням могутній Україні, яка здатна вести наступальні дії і має підтримку потужної військово-промислової бази в США та ЄС.

Таку позицію озвучив заступник радника з національної безпеки США Джон Файнер під час виступу на Аспенському безпековому форумі у Вашингтоні 7 грудня.

"Гадаю, ми хотіли б, щоб на кінець наступного року українці були в такій ситуації, коли Росія постане перед вибором: або вони сідають за стіл перемовин на умовах прийнятних для України, заснованих на принципах суверенітету та територіальної цілісності щодо всієї території України, які диктує Статут ООН, - каже Файнер, - або вони матимуть справу з могутнішою Україною, яка має підтримку сильнішої військово-промислової бази в Сполучених Штатах, Європі та Україні, і яка більш здатна йти в наступ".

Посадовець додав - що саме оберуть росіяни невідомо, але "це питання ми хочемо перед ними поставити".

В Кремлі відреагували на цю ідею. Речник Кремля Песков назвав можливість перемовин про мир на умовах Києва в кінці 2024 року "абсолютно нереалістичною".

У своєму виступі Файнер також закликав американський Конгрес якомога скоріше затвердити запит президента США Джо Байдена про додаткову допомогу для України.

За словами радника з національної безпеки США, дуже важливо отримати фінансування для України, бо це дозволить Україні “утримуватись у боротьбі”.

“Ці гроші дозволять зберегти паритет у питаннях, коли йдеться про боєприпаси, коли йдеться про протиповітряну оборону, яка захищає українські міста та українську критичну інфраструктуру”, – говорить Файнер.

Американські законодавці поки не не можуть домовитися про угоду про безпеку кордонів. Положення про захист кордонів республіканці хочуть включити до законопроєкту про допомогу, через занепокоєння що через міжнародну політику поза увагою залишаються внутрішні пріоритети.