Підсумки Конференції з оборонно-промислової бази США-України.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні. "Це правильна інвестиція для Америки". Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансування для України. Росія активізувала спроби поширення пропаганди у країнах Латинської Америки: про нібито нацистів в Україні та небезпеку НАТО і США. Як Одеса підготувались до зими 2023 та як енергетичну безпеку міста підтримало Агенство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID? 180 українців у сфері моди, культури та технологій представили свої роботи на виставці українських творців у Каліфорнії.