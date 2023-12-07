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Час-Time

Підсумки Конференції з оборонно-промислової бази США-України.ЧАС-ТАЙМ

Підсумки Конференції з оборонно-промислової бази США-України.ЧАС-ТАЙМ
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Підсумки Конференції з оборонно-промислової бази США-України.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні. "Це правильна інвестиція для Америки". Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансування для України. Росія активізувала спроби поширення пропаганди у країнах Латинської Америки: про нібито нацистів в Україні та небезпеку НАТО і США. Як Одеса підготувались до зими 2023 та як енергетичну безпеку міста підтримало Агенство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID? 180 українців у сфері моди, культури та технологій представили свої роботи на виставці українських творців у Каліфорнії.

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