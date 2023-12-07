Підсумки Конференції з оборонно-промислової бази США-України.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Білий дім оголосив про нові кроки для зміцнення співпраці та спільного виробництва між оборонно-промисловими базами США та України. Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні. "Це правильна інвестиція для Америки". Кемерон закликав Конгрес США схвалити фінансування для України. Росія активізувала спроби поширення пропаганди у країнах Латинської Америки: про нібито нацистів в Україні та небезпеку НАТО і США. Як Одеса підготувались до зими 2023 та як енергетичну безпеку міста підтримало Агенство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID? 180 українців у сфері моди, культури та технологій представили свої роботи на виставці українських творців у Каліфорнії.
Випуски
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грудень 06, 2023
Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ
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грудень 05, 2023
Посадовці США, України просять Конгрес затвердити допомогу. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 04, 2023
Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 01, 2023
Багато брехав. З Конгресу США виключили республіканця. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 30, 2023
Гроші США на економічну і гуманітарну допомогу – вичерпались.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 29, 2023
Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ