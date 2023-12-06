Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 175$ млн. Чому він може стати останнім? Переріс у суперечку: деталі закритого брифінгу у Сенаті щодо України. Мін'юст США звинуватив солдатів РФ за воєнні злочини проти американця. Деталі. Результати засідання РБ ООН щодо миру та безпеки в Україні. Українці створили мобільний додаток, який вчить стріляти з вогнепальної зброї. 180 українців у сфері моди, культури та технологій представили свої роботи в Каліфорнії.