Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ

Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ
Embed
Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 175$ млн. Чому він може стати останнім? Переріс у суперечку: деталі закритого брифінгу у Сенаті щодо України. Мін'юст США звинуватив солдатів РФ за воєнні злочини проти американця. Деталі. Результати засідання РБ ООН щодо миру та безпеки в Україні. Українці створили мобільний додаток, який вчить стріляти з вогнепальної зброї. 180 українців у сфері моди, культури та технологій представили свої роботи в Каліфорнії.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG