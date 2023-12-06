Допомога США Україні: промова Байдена, деталі з Конгресу.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 175$ млн. Чому він може стати останнім? Переріс у суперечку: деталі закритого брифінгу у Сенаті щодо України. Мін'юст США звинуватив солдатів РФ за воєнні злочини проти американця. Деталі. Результати засідання РБ ООН щодо миру та безпеки в Україні. Українці створили мобільний додаток, який вчить стріляти з вогнепальної зброї. 180 українців у сфері моди, культури та технологій представили свої роботи в Каліфорнії.
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грудень 05, 2023
Посадовці США, України просять Конгрес затвердити допомогу. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 04, 2023
Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 01, 2023
Багато брехав. З Конгресу США виключили республіканця. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 30, 2023
Гроші США на економічну і гуманітарну допомогу – вичерпались.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 29, 2023
Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 28, 2023
Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня. ЧАС-ТАЙМ