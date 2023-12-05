Чи є план Б? Заяви щодо допомоги Україні в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів законодавців наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування для підтримки України в її обороні від російської агресії.