Чи є план Б? Заяви щодо допомоги Україні в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів законодавців наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування для підтримки України в її обороні від російської агресії.
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