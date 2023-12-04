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Світ

Президентка "Червоного хреста" прибула до Гази та закликала захистити цивільних мешканців

Президентка "Червоного Хреста" Мір’яна Споляріч. Фото: ICRC via AFP
Президентка "Червоного Хреста" Мір’яна Споляріч. Фото: ICRC via AFP

Президентка Червоного Хреста Мір’яна Споляріч прибула в понеділок до охопленої війною Гази, закликаючи до захисту цивільного населення на палестинській території, де, за її словами, людські страждання є "нестерпними".

"Я прибула до Гази, де страждання людей нестерпні. Я повторюю наш наполегливий заклик до захисту цивільних осіб, відповідно до законів війни та до безперешкодного надходження допомоги. Заручників треба звільнити і МКЧХ має бути дозволено безпечно їх відвідувати", – написала вона в соцмережі Х.


Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що поїздка президентки організації Мір’яни Споляріч до регіону відбуватиметься в кілька етапів, а "візит до Ізраїлю очікується протягом найближчих тижнів", пише AFP.

Міжнародний комітет Червоного хреста зазнав критики з обох сторін воєнного конфлікту через брак адекватної допомоги ізраїльським заручникам, утримуваним угрупованням "Хамас" (визнане терористичним у США та Євросоюзі) і палестинським в’язням, яких утримує Ізраїль.

Минулої п’ятниці між Ізраїлем та угрупованням "Хамас" відновились бойові дії після зриву тижневого перемир’я, укладеного за посередництва Катару, США і Єгипту, під час якого Ізраїль і "Хамас" обмінялися десятками заручників і ув’язнених.

Вранці 1 грудня армія оборони Ізраїлю (IDF) заявила, що "Хамас" порушив умови гуманітарної паузи, тому IDF відновила бойові дії проти "Хамасу" у Газі.

Цими вихідними глава Пентагону Ллойд Остін закликав Ізраїль захистити населення Гази. За його словами, Ізраїль ризикує "замінити тактичну перемогу стратегічною поразкою" у війні з ХАМАСом, якщо не захистить цивільне населення Смуги Гази.

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