Інтерв’ю з віцепрем'єркою Іриною Верещук: як влада працює над поверненням з Росії незаконно вивезених українських дітей і чи є розбіжності між військовим і політичним керівництвом України. Американські протезисти прибули до України зі спеціальною медичною місією.
Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
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грудень 01, 2023
Багато брехав. З Конгресу США виключили республіканця. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 30, 2023
Гроші США на економічну і гуманітарну допомогу – вичерпались.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 29, 2023
Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 28, 2023
Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 27, 2023
Перспективи фінансування для України: заяви в США. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 24, 2023
Боротьба за визнання Голодомору геноцидом у США.ЧАС-ТАЙМ