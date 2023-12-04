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Час-Time

Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ

Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні. Переговори про вступ України до ЄС: що кажуть в ЄС і чи може це рішення бути схваленим без згоди Угорщини?

Інтерв’ю з віцепрем'єркою Іриною Верещук: як влада працює над поверненням з Росії незаконно вивезених українських дітей і чи є розбіжності між військовим і політичним керівництвом України. Американські протезисти прибули до України зі спеціальною медичною місією.

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