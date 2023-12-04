Білий Дім закликає терміново погодити допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні. Переговори про вступ України до ЄС: що кажуть в ЄС і чи може це рішення бути схваленим без згоди Угорщини?