Багато брехав. З Конгресу США виключили республіканця. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. З Конгресу США виключили республіканця Джорджа Сантоса, якого звинувачують в корупції. «Є люди у Вашингтоні, які просто не можуть навіть уявити, що Росія може програти» - інтерв’ю з Беном Годжесом. «Обмежити надходження Росії від продажу нафти, водночас просуваючи стабільні світові енергоринки": США ввели нові санкції проти перевізників російської нафти. В Україні різко зросло виробництво безпілотників. Африканські країни можуть відмовитися від російських подачок в обмін на лояльність: Максим Субх. До різних штатів Америки прибули делегації українських депутатів – у чому полягає мета візиту? «Ласкаво просимо до американської школи» - українських переселенців у Колорадо ознайомили із місцевою системою освіти.
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