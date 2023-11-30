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Республіканці у Конгресі вимагають, щоб допомога Україні розглядалась разом із посиленням охорони кордону США з Мексикою - пояснюємо. Відео

Республіканці у Конгресі вимагають, щоб допомога Україні розглядалась разом із посиленням охорони кордону США з Мексикою - пояснюємо. Відео
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Республіканці у Конгресі вимагають, щоб допомога Україні розглядалась разом із посиленням охорони кордону США з Мексикою - пояснюємо. Відео

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Більшість коштів, які Сполучені Штати виділяють на допомогу Україні, використовуються всередині США, забезпечуючи значні інвестиції в американські заводи, дослідило видання The Washington Post. Тим не менш, станом на зараз Конгрес все іще не перейшов до розгляду нового пакету допомоги для України. Коли Конгрес зможе погодити надання додаткової допомоги Україні і якими можуть бути умови її надання – Катерина Лісунова

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