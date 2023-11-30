«Попри обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій роботі, яку ми досягли», - написав в соцмережі Х Державний секретар Ентоні Блінкен залишив Скоп’є до прибуття російської делегації на чолі з міністром Лавровим. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його колеги з Польщі і країн Балтії бойкотували зустріч. Під час виступу міністра Лаврова українська і низка інших делегацій вийшла із зали засідань. Більше розповість – Богдан Цюпин.