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Бойкот делегації РФ - результати зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ в Скоп’є. Відео

Бойкот делегації РФ - результати зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ в Скоп’є. Відео
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Бойкот делегації РФ - результати зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ в Скоп’є. Відео

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«Попри обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій роботі, яку ми досягли», - написав в соцмережі Х Державний секретар Ентоні Блінкен залишив Скоп’є до прибуття російської делегації на чолі з міністром Лавровим. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його колеги з Польщі і країн Балтії бойкотували зустріч. Під час виступу міністра Лаврова українська і низка інших делегацій вийшла із зали засідань. Більше розповість – Богдан Цюпин.

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