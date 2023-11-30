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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Депутати ВРУ — з місією підтримки України у США

Брифінг. Депутати ВРУ — з місією підтримки України у США
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Брифінг. Депутати ВРУ — з місією підтримки України у США

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Українські депутати прибули до "проблемних" штатів говорити про підтримку України. Чи варто очікувати економічної кризи в Росії? Говоримо про це та більше.

Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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