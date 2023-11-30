Рада Україна-НАТО: Результати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Результати засідання Ради Україна-НАТО. Союзники по альянсу одностайні в підтримці України - Блінкен. Дмитро Кулеба закликав до кращої співпраці оборонної промисловості України з Північноатлантичним альянсом. Результати переговорів очільників МЗС країн альянсу. Переконати американських конгресменів підтримати Україну - до Вашингтона приїхала делегація британських консервативних політиків на чолі з експрем'єр-міністеркою Британії Ліз Трасс.
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