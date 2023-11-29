Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Рада Україна-НАТО: заяви Блінкена та Столтенберга. "Немає почуття втоми", коли йдеться про допомогу Україні - Блінкен. Результати зустрічі очільників МЗС країн НАТО. Клептократія - слабке місце Путіна. Аналіз економічного становища Росії від економіста Андерса Аслунда. Експрем’єрка Британії Ліз Трасс переконує американських конгресменів підтримати Україну. Як на окупованих територіях росіяни масово нищать українські книги.
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листопад 28, 2023
Сенат США розгляне пакет допомоги Україні наступного тижня. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 27, 2023
Перспективи фінансування для України: заяви в США. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 24, 2023
Боротьба за визнання Голодомору геноцидом у США.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 23, 2023
День подяки в США: як відзначають українські переселенці. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 22, 2023
“Рамштайн”: Деталі нової коаліції для поставок ППО Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 21, 2023
Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ