Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Рада Україна-НАТО: заяви Блінкена та Столтенберга. "Немає почуття втоми", коли йдеться про допомогу Україні - Блінкен. Результати зустрічі очільників МЗС країн НАТО. Клептократія - слабке місце Путіна. Аналіз економічного становища Росії від економіста Андерса Аслунда. Експрем’єрка Британії Ліз Трасс переконує американських конгресменів підтримати Україну. Як на окупованих територіях росіяни масово нищать українські книги.