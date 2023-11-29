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Час-Time

Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ

Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ
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Столтенберг, Кулеба, Бербок - підсумки зустрічі Україна-НАТО. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Рада Україна-НАТО: заяви Блінкена та Столтенберга. "Немає почуття втоми", коли йдеться про допомогу Україні - Блінкен. Результати зустрічі очільників МЗС країн НАТО. Клептократія - слабке місце Путіна. Аналіз економічного становища Росії від економіста Андерса Аслунда. Експрем’єрка Британії Ліз Трасс переконує американських конгресменів підтримати Україну. Як на окупованих територіях росіяни масово нищать українські книги.

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