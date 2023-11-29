Брифінг. На зустрічі НАТО закликали посилити допомогу Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. На зустрічі НАТО закликали посилити допомогу Україні. Сенатори США пропонують використати російські активи на відбудову України. Росія активізувала свій вплив на країни Латинської Америки. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.