Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг. На зустрічі НАТО закликали посилити допомогу Україні

Брифінг. На зустрічі НАТО закликали посилити допомогу Україні
Embed
Брифінг. На зустрічі НАТО закликали посилити допомогу Україні

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. На зустрічі НАТО закликали посилити допомогу Україні. Сенатори США пропонують використати російські активи на відбудову України. Росія активізувала свій вплив на країни Латинської Америки. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG