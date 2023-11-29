Міністри НАТО засвідчили підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Єнс Столтенберг у Брюсселі заявив, що міністри НАТО засвідчили підтримку України та партнерство в очікуванні рішень саміту-2024 у Вашингтоні. Заява держсекретаря США Блінкена. Які шанси на схвалення фінансування для України у Конгресі США до Нового року?