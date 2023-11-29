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Студія Вашингтон

Міністри НАТО засвідчили підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Міністри НАТО засвідчили підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Міністри НАТО засвідчили підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Єнс Столтенберг у Брюсселі заявив, що міністри НАТО засвідчили підтримку України та партнерство в очікуванні рішень саміту-2024 у Вашингтоні. Заява держсекретаря США Блінкена. Які шанси на схвалення фінансування для України у Конгресі США до Нового року?

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