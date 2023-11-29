Міністри НАТО засвідчили підтримку України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Єнс Столтенберг у Брюсселі заявив, що міністри НАТО засвідчили підтримку України та партнерство в очікуванні рішень саміту-2024 у Вашингтоні. Заява держсекретаря США Блінкена. Які шанси на схвалення фінансування для України у Конгресі США до Нового року?
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листопад 28, 2023
У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 25, 2023
35 штатів США визнали Голодомор геноцидом українців. Студія Вашингтон
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листопад 24, 2023
Американці відзначають День подяки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 23, 2023
Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 22, 2023
Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 21, 2023
Подробиці нового пакету допомоги від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН