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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чи схвалить Конгрес допомогу Україні до кінця року?

Брифінг. Чи схвалить Конгрес допомогу Україні до кінця року?
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Брифінг. Чи схвалить Конгрес допомогу Україні до кінця року?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Палата представників повертається до роботи. Які шанси на схвалення фінансування для України? Міністри закордонних справ країн НАТО збираються у Брюсселі. Що принесе цей самміт для України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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