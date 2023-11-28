Брифінг. Чи схвалить Конгрес допомогу Україні до кінця року?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Палата представників повертається до роботи. Які шанси на схвалення фінансування для України? Міністри закордонних справ країн НАТО збираються у Брюсселі. Що принесе цей самміт для України? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.