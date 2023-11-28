У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Джон Кірбі: Пакет допомоги Україні та Ізраїлю є критично необхідним і вимагає якнайшвидшого розгляду, особливо з огляду на настання зими і погіршення погодних умов для української армії. “Ми оптимістично налаштовані”, – Держдеп про перспективи нового фінансування для України. У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору 32-33 років.
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листопад 25, 2023
35 штатів США визнали Голодомор геноцидом українців. Студія Вашингтон
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листопад 24, 2023
Американці відзначають День подяки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 23, 2023
Зустріч у форматі "Рамштайн". Підсумки. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 22, 2023
Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 21, 2023
Подробиці нового пакету допомоги від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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листопад 18, 2023
Мільярдер розплакався говорячи про війну в Україні.Студія Вашингтон