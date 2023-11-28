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Студія Вашингтон

У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Джон Кірбі: Пакет допомоги Україні та Ізраїлю є критично необхідним і вимагає якнайшвидшого розгляду, особливо з огляду на настання зими і погіршення погодних умов для української армії. “Ми оптимістично налаштовані”, – Держдеп про перспективи нового фінансування для України. У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору 32-33 років.

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