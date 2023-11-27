Перспективи фінансування для України: заяви в США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Пакет допомоги Україні та Ізраїлю є критично необхідним і вимагає якнайшвидшого розгляду, особливо з огляду на настання зими і погіршення погодних умов для української армії, - Джон Кірбі. “Ми оптимістично налаштовані”, – Держдеп про перспективи нового фінансування для України. Як в НАТО оцінюють перебіг бойових дій в Україні. Чи впливає блокада польських перевізників на поставки військової допомоги Україні? “Українці мають у собі такий код бджоли. Самоорганізація, самодисципліна, самопоміч. І це, показало українців героями”, - Андрій Садовий. Українська діаспора У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору 32-33 років. «Жовтий Князь» - роман українського письменника Василя Барки, який жив у США – по суті, перший літературний твір на тему Голодомору.