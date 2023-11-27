Перспективи фінансування для України: заяви в США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Пакет допомоги Україні та Ізраїлю є критично необхідним і вимагає якнайшвидшого розгляду, особливо з огляду на настання зими і погіршення погодних умов для української армії, - Джон Кірбі. “Ми оптимістично налаштовані”, – Держдеп про перспективи нового фінансування для України. Як в НАТО оцінюють перебіг бойових дій в Україні. Чи впливає блокада польських перевізників на поставки військової допомоги Україні? “Українці мають у собі такий код бджоли. Самоорганізація, самодисципліна, самопоміч. І це, показало українців героями”, - Андрій Садовий. Українська діаспора У Вашингтоні вшанували жертв Голодомору 32-33 років. «Жовтий Князь» - роман українського письменника Василя Барки, який жив у США – по суті, перший літературний твір на тему Голодомору.
Випуски
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листопад 24, 2023
Боротьба за визнання Голодомору геноцидом у США.ЧАС-ТАЙМ
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листопад 23, 2023
День подяки в США: як відзначають українські переселенці. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 22, 2023
“Рамштайн”: Деталі нової коаліції для поставок ППО Україні. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 21, 2023
Борис Пісторіус в Україні: підсумки візиту. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 20, 2023
Більше ППО та зброї: Пентагон оголосив 100$ млн Києву. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 17, 2023
Як довго США зможе підтримувати Україну зброєю? Час-ТАЙМ